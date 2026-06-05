ファジアーノ岡山は5日、DF阿部海大に第1子となる女の子が誕生したと発表した。誕生日は6月4日。出産には立ち会うことができたという。クラブを通じ「岡山で新しい家族を迎えられて幸せです!これからは父親として家族を支えていけるように、より一層頑張ります!」とコメントしている。