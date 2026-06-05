浦和レッズは5日、サポーターによる横断幕の掲出ルール違反があったと発表した。5月31日にJFE晴れの国スタジアムで行った岡山戦で発生したもので、クラブは「Jリーグ規約に定めるビジタークラブの責務を果たせなかったことを、ファジアーノ岡山様に心よりお詫び申し上げます」と謝罪している。クラブによると、ビジターエリアにおける横断幕の設置については「着座観戦されるお客様の視界確保」を目的として、横断幕の掲出エリ