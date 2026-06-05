【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月24日に発売されるKing & PrinceのライブBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』より、永瀬廉のソロ曲「Darling」と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）のソロ曲「this time」のライブ映像が、King & PrinceオフィシャルYouTubeにて公開された。 ■永瀬廉「Darling」ではシャボン玉を使用、高橋海人「this time」は、センタ