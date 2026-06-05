【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ミーマイナーがアーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』第7弾に登場。 ■様々なミッションをクリアしてくなかで「結成から現在までの知られざる軌跡」が明らかに 今春、鮮烈なメジャーデビューを果たし、音楽シーンで熱い注目を集めるミーマイナーのボーカル・美咲がまさかの密室脱出ゲー