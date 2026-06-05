大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは5日までに、リベロの古賀太一郎（36）、ミドルブロッカーの伊藤吏玖と2026-27シーズンの選手契約を継続したことを発表した。 古賀は国際武道大学を卒業し、ウルフドッグス名古屋に入団。その後古賀は海外リーグに挑戦し、フィンランドやフランス、ポーランドでのプレーを経て、2020年にFC東京（現：東京GB）