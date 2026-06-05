俳優の広末涼子（45）が、満面の笑みを浮かべる最新ショットを投稿し、話題になっている。【映像】復帰後初のインスタ投稿＆満面の笑みの最新ショット2025年4月、高速道路で追突事故を起こしたことなどを理由に芸能活動を休止していた広末。2026年4月1日に活動再開を報告していた。2026年4月7日には活動再開後、初めてInstagramを更新し、真っ白の衣装に身を包んだ姿を公開すると、「やっぱりオーラがありますね 応援してい