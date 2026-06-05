清水アキラ（71）と、息子のタレント清水良太郎（37）による「2026爆笑！親子ものまねコンサート」が5日に、東京・中野のなかのZERO大ホールで開催された。昨年9月のアンコール公演で、1000人以上のファンが詰めかけた。オープニングは良太郎の「愚か者」（近藤真彦）。続いてアキラの坂田好夫が歌う「UFO（ピンク・レディー）」。良太郎が「15の夜」（尾崎豊さん）を歌うと、アキラが恒例の水着姿で登場し「恋のメキシカン・ロ