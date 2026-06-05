お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子が５日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演。番組収録で味わった?屈辱?について語った。メーンパーソナリティーの大竹まことと「天ぷら」についての話題になり、大久保は「昨日、クイズ番組ってほどのあれじゃないんですけど、６人ぐらいいて、『天ぷらといえば何をつけますか？』って、せーの！でボード出して、全員が合ったら１ポイントみたいなのやってて」と回想。「