巨人の中山礼都外野手が先制犠飛に走者一掃の３点三塁打を放つなど、復活の兆しを見せた。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏はその変化を感じ、打撃内容を分析した。＊＊＊＊＊今季は期待通りの活躍ができていない中山だったが、５回の打席は良かった。１点が絶対に欲しい場面。本人の中ではヒットを狙っていたと思うが、打ち損じても犠牲フライになる球をきっちり選択できていた。１ボールからのやや高め直球だった。外野フラ