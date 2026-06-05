俳優の浅野忠信が５日、東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズで、真田広之らと共演したハリウッド映画「モータルコンバット／ネクストラウンド」（サイモン・マッコイド監督）の公開初日舞台あいさつを行った。人間界の存亡を掛けた魔界との最強決定戦（モータルコンバット）が開幕し、あるアクションスターも戦いに巻き込まれ、選ばれた戦士たちが激突。浅野は人間界の守護神として威厳を放つ存在の「ライデン」を演じた。浅