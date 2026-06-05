フジテレビで７月４日に土曜プレミアム「千鳥のクセスゴ！」（午後９時）が放送されることがわかった。他のネタ番組では決して見ることができない、芸人たちこん身の“クセがスゴいネタ”が、約１年４か月ぶりに復活する。「千鳥のクセスゴ！」は、２０２０年５月に「千鳥のクセがスゴいネタＧＰ」のタイトルで特番としてスタート。人気芸人たちが新たな一面を披露する番組として一躍注目を集め、同年８月には２回目の特番が放