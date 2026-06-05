新作が登場するたびに話題となる【スターバックス】。ドリンクはもちろん、スイーツやサンドイッチといったフードメニューにも魅力を感じている人は多いのでは。今回は、スタバマニアが実食し、「上品」「ご褒美」「満足感のある」と感想を投稿した「季節限定フード」に注目。お食事系とスイーツをピックアップしたので、時間や気分に合わせて選んでみて！ ガッツリ系でもおしゃれなビジュ！