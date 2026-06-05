２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが番組共演ショットを披露した。５日までにインスタグラムで「『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』久しぶりに騙されました！！笑」と始めて、「ボール系のスポーツはそんなに得意ではないけど村上佳菜子ちゃんとたくさん練習して試合に挑みました！高木菜那。久しぶりにアスリート魂全開！！全然気づかずに水谷さんに反省電話！笑騙されましたがスポーツを久しぶ