日本将棋連盟の清水市代会長が５日、東京・渋谷区の将棋会館で記者会見を行い、女流棋士の妊娠・出産規定を巡る一連の動きに言及した。２０２５年１２月に福間香奈女流五冠が「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定を巡り、要望書を提出。今年１月に日本将棋連盟が「公式戦番勝負対局規定検討委員会」を設置し、４月にタイトル戦への出場制限解除などを最終答申と