◇プロ野球セ・パ交流戦中日−西武(5日、バンテリンドーム)両チーム無得点で迎えた8回表に2アウト3塁の好機をつかんでいた西武。この場面で打席に立っていたネビン選手が思わず感情を爆発させました。この回からマウンドにあがったのは中日の2番手・吉田聖弥投手。2アウトまで追い込まれるも桑原将志選手が3塁打を放ち、先制のチャンスメイクとします。ここで打席に向かったネビン選手は、3ボール1ストライクからの5球目を見逃し