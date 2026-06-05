ロシアのプーチン大統領が、「首脳レベルでの和平交渉」を呼びかけたウクライナのゼレンスキー大統領の公開書簡について、報告を受けたと報じられました。ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、公開書簡で「ウクライナは永続的な戦争を望まない。ロシア人の多くもこれに賛同するだろうということをあなたも分かっているはずだ」として、戦争終結に向けた首脳同士による和平交渉を提案していました。タス通信は5日、プーチン大統領