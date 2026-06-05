国会では、エネルギー価格の高騰などに対応する今年度の補正予算案は5日午後7時前、参議院本会議で採決され、自民党と日本維新の会に加えて、国民民主党などの賛成多数で可決、成立した。一方、中傷動画報道を巡り野党側の激しい追及に、高市総理が語気を強め反論する場面もあった。“中傷動画”報道めぐり野党が追及補正予算案を審議する予算委員会の場で、5日も野党からは激しいヤジが乱れ飛んだ。先の自民党総裁選や衆議院選挙