犬が「カーペットを舐める」4つの理由 1.暇つぶしや遊び 犬はとても知能が高く、刺激を求める動物です。特に家の中で過ごす時間が長く、やることが何もない時間が続くと、退屈を紛らわせるために身近にあるカーペットを舐めることがあります。 舐めているときのザラザラした感触が面白かったり、自分の匂いがしたりすることで、一種の遊びのようになってしまっている状態です。 最初は偶然舐めただけ