犬の糖尿病…どんな症状が見られる？ 犬の糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンが関与していて、正常な糖代謝が行われなくなる疾患です。 正常な糖代謝が行われない代わりに、脂質を代謝してエネルギーにしようとしますが、代謝産物であるケトンが血中に過剰に蓄積することにより体に大きく負担をかけます。 具体的に以下のような症状が見られます。 体重の減少 エネルギーがうまく代謝できない