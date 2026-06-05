わんこを連れて実家に帰省。動物が苦手なはずのおばあちゃんなのに、ふと気が付くと…！？ふたりの愛おしい光景が話題を呼び、投稿には「大切な人よく知ってますね」「2人ともかわいいー」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：実家に『犬と一緒に帰省した』結果→ふと覗くと、『動物が苦手なおばあちゃん』が…愛おしすぎる光景】 動物が苦手なはずなのに…！？ TikTokアカウント「airi42343」