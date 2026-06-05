睡眠不足が犬にもたらす悪影響は？ 愛犬の睡眠事情について、「最近、夜中に何度も起きている気がする」「昼間も落ち着きがないけど、もしかしてちゃんと眠れていないのかな？」と不安に感じることはありませんか。 犬にとっても人間と同様に、睡眠は"心と体の健康"を保つためにとても大切な時間です。そのため、睡眠不足が続くと、精神的に不安定になったり、体調不良を引き起こしたりすることもあります。 犬は、