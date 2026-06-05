ニッポン放送とTikTokのオリジナルコラボ番組『トークゴラッソ！』が、6月10日より全15回にわたってTikTok LIVEで配信されることが発表された。あわせて、番組のスペシャルゲストとして、JO1とINIのメンバー計12人で結成されたスペシャルユニット・JI BLUEの出演が決定した。 （関連：【画像あり】JO1・白岩瑠姫は東京ヴェルディの下部組織でプレーしていた過去も） 本番組は、有楽町にあるという架空のサ