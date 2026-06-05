2016年に急性リンパ性白血病と診断されたJリーグ・アルビレックス新潟の早川史哉選手。筑波大学卒業後、すぐに闘病生活を送ることになった彼を支えたのは、大学時代から付き合っていた妻・真優さんでした。当時、真優さんが感じていた夫の異変とは── 。 【写真】夢を掴んだ直後に…急性リンパ性白血病になった夫を支えた妻・真優さんと（6枚目/全7枚） 主人とは筑波大学の同級生だった 2016年に急性リンパ性