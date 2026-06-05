“ホリエモン”こと堀江貴文氏が、YouTubeチャンネル『REAL VALUE』で触れた“世紀の一戦”がにわかに現実味を帯び始めている。【写真】シュッ、シュシュッ！“ベタ足”でボクシング練習に打ち込む堀江氏6月4日までに公開された動画内で、14日に開催される格闘イベント『BreakingDown』が告知された際、その流れで出場オファーを向けられた堀江氏は、「だから俺、ずっと前から言ってんじゃん。2分2ラウンドだったら、ひろゆ