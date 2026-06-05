高市早苗首相が５日の参院予算委員会に出席。昨年１０月の自民党総裁選や今年２月の衆院選で自身の陣営が他候補を中傷する動画を投稿したと新たに伝えた「文春オンライン」報道について答弁を行った。４日の衆院予算委員会で高市首相は、同誌が総裁選で自身の第一公設秘書とショート動画作成者側がやりとりしたとされる会議の?音声?を公開したことを追及された際、「これ会員制の有料オンラインなんですね。有料会員になって音