武豊騎手は今週、土日合わせて8鞍に騎乗。注目は日曜東京11Rの安田記念（G1・芝1600m）。当初騎乗予定だったアドマイヤズームの回避を受け、急遽シックスペンスとのコンビで参戦することになった。シックスペンスは重賞3勝を挙げる実力馬で、悲願のG1初制覇を狙う。初コンビとなるが、武豊騎手がシックスペンスの新たな一面を引き出せるか注目したい。【武豊日記】函館競馬場 開設130周年への想い土日で8鞍●武豊 今週の騎乗馬・