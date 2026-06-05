【一番くじ 学園アイドルマスター Part6】 9月19日より順次発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」で当たるフィギュア情報を公開した。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第6弾。本弾では、一番くじのフィギュア