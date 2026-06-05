『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』通常盤ジャケ写 Travis Japanが５日、8月26日にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のジャケット写真および、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルを公開した。【写真】『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』ジャケ写＆完全生産限定盤グッズビジュアル本作は、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開