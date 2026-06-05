◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(5日、横浜スタジアム)ソフトバンクの近藤健介選手が6回に死球を受け、途中交代となる事態となりました。この日、3番・レフトでスタメン出場した近藤選手。6回に第3打席をむかえると、6球目のスライダーを右足に受けてしまいます。痛みで右足を地面につくことができない近藤選手は片足でとび跳ねながらベンチ前まで行くと、最後は四つん這いになり痛みをこらえます。ベンチでは抱えられな