テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が５日放送され、メイン出演者の長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子がそれぞれ画力を披露した。番組コラボスイーツのチラシを作るため、３人がカラーペンでイラストを描く展開に。良純は「僕は小学生の頃、絵が上手いとされてた。展覧会ってあったじゃない、毎年秋に。結構入選とかしてたんだけど・・・」と絵にまつわる思い出を語り始めた。「実は絵の先生に習いに行ってた。（途中まで）描い