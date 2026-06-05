その表情、反則級！谷口彩菜の決断に揺れるドアップ映像に、勝負の緊張とは別のざわめきが広がった。【映像】「顔面が強い」美人ポーカー俳優、ドアップ“悩み顔”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。中川美優と谷口彩菜のヘッズアップとなった予選テーブルDの終盤、谷口が大きな判断を迫られる場面があった。残るプレー