DRAGONGATEは、5日に後楽園ホール大会を開催。第4試合終了後のリング上でシュン・スカイウォーカーが今後について言及した。4日の後楽園大会で衝撃が走った。第5試合終了後にマイクを持ったシュンは「シュン・スカイウォーカーは天に帰る。すなわち、DRAGONGATEを退団する」と電撃発表すると、会場が騒然とした。一夜明けたこの日は、吉岡勇紀と同期タッグを結成。エル・シエロ、ルイス・マンテ組と対戦した。試合ではシュン