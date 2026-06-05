「デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走」（５日、尼崎）１号艇の高倉和士（３４）＝福岡・１１１期・Ａ１＝が人気に応えてコンマ０６の好Ｓから堂々の逃げ切り。２０２５年８月の津以来となる今年初、通算１４回目の優勝を飾った。２着には地元の古結宏（兵庫）、３着には清水敦揮（岡山）が入った。「Ｓだけはそろえようと考えていた」と高倉が言うように、４号艇の古結がコンマ０１の快Ｓを切る中、自身もコンマ０６の好Ｓで