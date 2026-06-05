伊勢崎警察署 伊勢崎市に住む８４歳の女性が、警察官などを名乗る人物からうその電話を受け、現金約２３００万円をだまし取られました。警察は詐欺事件として捜査しています。 ことし４月から５月にかけて、伊勢崎市に住む８４歳の女性宅に警察官などを装う人物から電話があり、「あなたに対する逮捕状が出ている」、「口座がいつ凍結されるか分からないから、引き出した方がいい」などと言われました。さらにレター