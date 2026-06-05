現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が5日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2006年のチームが「一番強い年だった」と回顧した。「日本シリーズでまさか日本ハムに負けるとは思っていなかった。（監督を）8年やった中で一番強い年だった。本当にあの年だけは強いと思った」投手部門では川上憲伸投手が最多勝、最多奪三振の2冠。岩瀬仁紀投手がセー