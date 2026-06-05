R-1優勝経験のあるピン芸人が際どい歌ネタを披露し、その対象となった小島瑠璃子が「サイテー！」と叫ぶ場面があった。【映像】「脱いでくれ〜！」にこじるり赤面6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“