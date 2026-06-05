25年に解散したロックバンド「thepillows」のボーカルで、シンガー・ソングライターの山中さわおが5日、自身のXを更新。で歌唱が困難なため、7日に開催を予定していた前橋公演を中止すると発表した。同公演は5月31日の広島公演、6月2日の高松公演、同4日の静岡公演も同様の理由で中止している。同Xで「2026年6月7日(日)に開催を予定しておりました「山中さわお & ELPIS Daydream again tour」前橋 DYVER 公演は、山中さ