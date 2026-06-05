異次元のスタイルが注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（26）。植毛から1年が経ったという最新ショットを公開した。【映像】ゆりにゃの水着姿＆植毛した前髪最新ショット（寄り）身長162cm、ウエストは3歳児ほどのサイズだという47.6cmと、体のサイズを公表しているゆりにゃ。Instagramにはそのスタイルがわかる水着姿を投稿し、反響が寄せられている。「前髪8割植毛」最新ショット披露ゆりにゃは、広いと感じ