5日の参議院予算委員会で、国民民主党の伊藤孝恵議員が、女子高校生ら2人が亡くなった辺野古沖転覆事故の問題を取り上げた。【映像】 小泉大臣が“沖縄の報道”に言及した瞬間（実際の様子）伊藤議員はまず「3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で小型船が転覆し、研修旅行に参加していた同志社国際高校2年の武石知華さんがお亡くなりになりました。総理が今手にしていただいております資料、これは知華さんのお父様が娘の名誉を守