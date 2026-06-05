◇交流戦オリックス─広島（2026年6月5日マツダスタジアム）オリックス先発のジェリーは5回を被安打5の無失点。73球を投げ、6回の打席で代打・来田が告げられて交代となった。「今日に関しては、自分のピッチングがどうということではなく、バックの守備に助けられたという一言に尽きると思います」と降板後には反省の弁を残した。その言葉通り、初回2死では小園の二遊間のゴロを紅林が体を反転させながらの好処理でア