◇プロ野球セ・パ交流戦阪神−楽天(5日、甲子園)阪神の立石正広選手が6回、本拠地・甲子園での初タイムリーを放ちました。この試合は4回まで両チーム無得点の展開。それでも5回には佐藤輝明選手が待望の先制タイムリーを放っていました。これで先発・岸孝之投手をマウンドから下ろした阪神打線。6回には2番手・渡辺翔太投手を相手に先頭・郄寺望夢選手がヒットで出塁します。さらに後続のゴロの間に好走塁を見せ一気に3塁