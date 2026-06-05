【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の賀来賢人が3日、俳優の仲里依紗のYouTubeチャンネルにゲスト出演し、お互いのバックの中身を紹介。子どもの影響で始めたシール帳について話し、話題を集めている。36歳人気俳優「よく分からないラインナップ」現場バッグの中から出てきたシール帳◆賀来賢人、バックの中からシール帳子どもとのエピソードも賀来は、仲のYouTubeチャンネルに出演し、「What’s In My Bag？」の企画で互いの撮影