業界団体から「除名処分」 水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題で、県内の肉の加工業者らでつくる組合が水迫畜産を除名処分にしていたことが分かりました。 （県食肉生活衛生同業組合 肥後辰彦理事長）「驚きというか、組合のまじめにしている人たちから見れば残念でならない」 水迫畜産を除名処分にしたのは県食肉生活衛生同業組合など4つの団体です。 県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと不適正表示