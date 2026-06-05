【モデルプレス＝2026/06/05】M!LKの佐野勇斗が、5日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』（毎週月〜金13時〜）に出演。祖父母から出演を熱望されていた番組を明かした。【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会◆M!LK、「徹子の部屋」の収録に緊張あらわ番組の収録にあたり、とても緊張していたM!LK。塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）は「いつも見てたセットでやらせ