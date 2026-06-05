3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送は、バラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS系）の振り返りや、ゲストとして登場したスターダストプロモーションに所属する佐野勇斗さん、塩粼太智さん、曽野舜太さん、山中柔太朗さん、吉田仁人さんから