秋田朝日放送 八郎潟町と町議会は、不信任決議を受けた前町長の自動失職を受け、法制度の整備を進めるよう国への働きかけを求める要望書を鈴木知事に提出しました。 八郎潟町の前町長・畠山菊夫さんは、公務中に脳出血で倒れて意識不明の状態が続き、議会は５月、やむを得ず不信任決議案を可決し、自動失職する道を選びました。 5日、小野良幸副町長や柳田裕平議長などが鈴木知事を訪れ、法制度の整備について要望書を