歌手の中尾ミエが５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。高齢者にまつわる様々なワードについて私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、職場などで「あの人、老害だから』などの形で使われる「老害」という言葉など、年齢によって安易に人をラベリングする言葉の危険性をつづった記事を紹介。番組冒頭、６日に迎え