◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（５日・横浜）ソフトバンク・近藤健介外野手が６回に死球を受け、途中交代した。７点ビハインドの６回先頭で打席に立つと６球目、内角への変化球が右足のくるぶし付近に直撃した。もん絶の表情を浮かべながら自軍ベンチ前へ。崩れるようにしてベンチに退き、代走が送られた。