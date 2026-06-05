ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の川嶋美楓が５日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」ＩＭＡＸ先行上映会に出席した。世界的アーティストのマイケル・ジャクソン（享年５０）の人生を描いた物語。作品を目にした川島は「マイケル・ジャクソンが愛されている理由もよく分かったし、マイケルが好きな方だけでなく私と同年代の方々にも見ていただきたい映画だなと思います」