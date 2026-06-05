◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（５日・横浜）ソフトバンク・大関友久投手が、自己ワースト４被弾で５回８失点ＫＯを食らった。通算１２登板で７勝無敗だった交流戦でＤｅＮＡ打線の勢いにのみ込まれた。１点リードの３回無死一、二塁から牧の３ランで逆転を許した。１―３の５回には牧に先頭二塁打を浴び、続く度会に右翼席へ２ランを運ばれた。１死から５番・宮崎に四球を与え、６番・ヒュンメル